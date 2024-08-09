Причиной стала детонация боеприпасов на военном объекте.

Этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появились видео горящего объекта, слышны звуки взрывов.

Из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Об этом написал в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Речь идет о Копцевых хуторах, Федоровке, Яковлевке, Тынковке.

Чиновник не говорит о горящем аэропорту, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить "ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов". Однако все эти населенные пункты расположены рядом с аэродромом. Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

Видео дня

"Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей решила не покидать дома и укрыться в подвалах", - отметил он.

Удары по российской территории

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Было попадание во вражеские склады, где хранились в том числе и управляемые авиационные бомбы, которыми РФ бьет по Украине.

В ночь на 6 августа в Курской области России прогремели мощные взрывы в нескольких населенных пунктах. В регионе работали силы и средства ПВО. Громко было в таких районах: Суджа, Коренево, Льговский, Белевский, Курчатовский и Октябрьский.

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