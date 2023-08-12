Российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира, при этом, по словам Мишустина, экономика РФ "показывает достаточно устойчивый рост".

На фоне того, что российский рубль вошел в ТОП-3 слабейших валют мира, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте экономики страны-агрессора.

Как сообщают РосСМИ, по словам Мишустина, экономика РФ "адаптировалась к текущим вызовам и показывает достаточно устойчивый рост". "По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям", - заявил Мишустин.

По его словам, ВВП агрессора по оценке Минэкономразвития увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года – на 4,6%. "Динамика в промышленном производстве была еще более активной. По итогам первого полугодия она прибавила порядка 2,5%", - заявил Мишустин.

"Важно сохранить высокие темпы роста", - отметил Мишустин.

Признание рубля одной из самых слабых валют мира.

Ровно через год после вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2023 года российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев.

6 апреля 2023 года впервые за год российский рубль рухнул до рекордного минимума с апреля 2022 года.

7 апреля 2023 года российский рубль пробил годовой минимум.

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. При этом падение валюты продолжается.

В Центробанке агрессора заявили, что падение российской валюты связано с сокращением экспорта и одновременным расширение импорта. Валюта агрессора упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком контроля над капиталом на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

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