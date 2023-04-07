По состоянию на 11:41 по Киеву один доллар стоил 82,36 рубля.

Российский рубль продолжает падение. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 82 рублей.

По состоянию на 9:05 по Киеву, доллар торговался на уровне 82,56 рубля, подорожав чуть более чем на 1% к показателям закрытия торгов 6 апреля.

Курс евро вырос до 90 рублей, также впервые почти за год. По состоянию на 9:05 мск, евро стоил 90,2 рубля, что на рубль дороже, чем днем ранее.

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По состоянию на 11:41 по Киеву один доллар стоил 82,36 рубля.

В последний раз доллар торговался на таком уровне почти год назад - 11 апреля 2022 года.

Падение российской экономики

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. До этого Россия фиксировала дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам в 1918 году. объявление Россией дефолта стало кульминацией санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.

24 февраля 2023 года российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев. Самый долгий более чем за год период снижения рубля связан с недостатком долларовой ликвидности на рынке.

6 апреля 2023 года впервые за год российский рубль рухнул до рекордного минимума. Было зафиксировано самое большое падение валюты агрессора с апреля 2022 года.

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