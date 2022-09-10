Террорист считает, что ситуация фактически перерастает в стратегическое поражение.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин устроил неподдельную панику из-за успехов Вооруженных сил Украины на Харьковщине. Он считает, что россияне провалили уже все, что могли.

Об этом он написал в Telegram.

В частности, Гиркин заявил, что оккупанты якобы оставили якобы 2/3 части Купянска. Однако россияне рапортуют, что это было "правильным тактическим решением" - "уйти за водный рубеж и организовать там оборону". Однако террорист высмеял такую версию.

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"Для справки - в это время года реку Оскол переходят пешком в брод почти в любом месте и каких-либо серьезных препятствий для гусеничной и колесной вездеходной техники вообще нет. На лицо-острый продолжающийся оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение. Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти лишь о том, как прекратить ее дальнейшее углубление и не допустить перерастания оперативного поражения – в стратегическое... Хотя в целом она уже переросла. "Бой за инициативу" противник уже выиграл. Теперь речь должна идти о том, чтобы не дать ВСУ окружить и уничтожить крупные соединения наших войск", - заявил Гиркин.

При этом он констатировал, что якобы предсказал такое развитие событий, а также добавил, что имеет данные о атаки и прорывы ВСУ на Лиманском и Лисичанском направлениях. Донецк - под сильным обстрелом.

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов уволят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянске и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

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