У украинских защитников "отличные перспективы", считает террорист.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин продолжает признавать успехи ВСУ и поражение российской армии. На этот раз он спрогнозировал скорый прорыв украинских защитников к побережью Азовского моря и непосредственно к Волновахе и Мариуполю: при удаче – "фронт может обрушиться точно так же, как под Изюмом".

Об этом он написал в Telegram.

"Нарастает вал сообщений о сосредоточении сил противника на Угледарском направлении. (Мне они приходят тоже, не только из интернета беру). У нас же – насколько мне известно (из первых уст) – на этом участке картина не сильно отличается от той, которая имела место в районе Балаклеи неделю назад. Подробности приводить не могу, кому надо – сообщил" – написал он. Видео дня

"С точки зрения противника – удар на этом направлении – вполне логичен – пока командование ВС РФ не успело вывести туда резервы из оставляемой Харьковской области. И сулит отличные перспективы – с прорывом к побережью Азовского моря и непосредственно к Волновахе и Мариуполю. При удаче – фронт может обрушиться точно так же, как под Изюмом", – добавил Гиркин.

Ранее террорист Гиркин устроил панику из-за поражений российской армии в Харьковской области.

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