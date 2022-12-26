Россиянин просит свою жену не жаловаться на то, в каких условиях он находится на фронте.

Российский оккупант во время телефонного разговора со своей женой признал, что президенту РФ Путину плевать на проблемы своей армии. Мужчина боится жаловаться на условия, в которых оказался.

Оккупант умоляет супругу не писать письмо диктатору, ведь те, кто жалуется, потом "исчезают". В разговоре, который перехватили специалисты ГУР МО Украины, россиянин и его жена обсудили еще и огромное количество раненых. В российском городе Санкт-Петербург переполнены больницы.

Мужчина признает, что ему не выдали зимнюю одежду. Однако он не считает это поводом для жалоб, так как все равно не хотел бы надевать то, что им могут выдать.

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По словам оккупанта, его сослуживец уже получил обувь, однако не хочет ее носить, ведь в ней можно сломать ноги. А потому россиянин продолжил твердить о том, что его жене не стоит писать Путину письмо.

"А что ты там собралась Путину писать? Путину, по-моему, вообще по х*ю. Ты ему напишешь, оно не дойдет... У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят", - признал оккупант.

Проблемы оккупантов: о чем "скулят" рашисты

Недавно разведка узнала о плачевной ситуации на полигоне в РФ. Оказалось, что "аватары" теряют оружие и каски. А в Новосибирске обиженные "мобики" устроили дебош в салоне. Россияне упрекали продавца, что тот не служит в оккупационных войсках.

А в Республике Тыва, откуда родом министр обороны РФ Сергей Шойгу, семью ликвидированного в Украине "мобика" поддержали дровами. Власти не видят в этом чего-то постыдного и даже гордятся своей "щедростью".

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