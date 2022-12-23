Питерский мундеп потребовал возбудить уголовку против Путина из-за использование слова "война".

Муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить выступление Путина на пресс-конференции.

Юферов считает, что за слова Путина можно "привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии".

"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек", - заявил депутат Юферов.

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Отметим, что Путин на пресс-конференции заявил:

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".

Война в России: законодательство

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, если они были совершены ради "защиты интересов России". Так российские власти хотят сделать пребывание в Украине "более привлекательным" для оккупантов.

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Принятый российскими депутататами законопроект предполагает введение трех новых статей в уголовный кодекс.

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