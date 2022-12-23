Муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить выступление Путина на пресс-конференции.
Юферов считает, что за слова Путина можно "привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии".
"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек", - заявил депутат Юферов.
Отметим, что Путин на пресс-конференции заявил:
"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться".
Война в России: законодательство
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, если они были совершены ради "защиты интересов России". Так российские власти хотят сделать пребывание в Украине "более привлекательным" для оккупантов.
Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Принятый российскими депутататами законопроект предполагает введение трех новых статей в уголовный кодекс.