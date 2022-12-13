Сержант оккупантов пожаловался сыну, что людям, которые проходят обучение на одном из полигонов, ничего не рассказывают, поделились в ГУР МО.

На одном из военных полигонов в Российской Федерации большинство тех, кто проходит подготовку, - "аватары".

Люди теряют оружие и каски, рассказал сержант с российского полигона во время разговора с сыном, который воюет в Украине на Донецком направлении, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram и опубликовало перехват беседы оккупантов.

Перехват разговора оккупантов:

Захватчик с Донецкого направления: "Отпусков по поводу ничего не говорят?".

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Сержант оккупантов: "Нам вообще них*я не говорят, …потому что у нас 60% - аватары ходят. На полигоне теряют автоматы, каски и магазины…".

Мобилизация в России 2022 - что нужно знать

21 сентября российский президент после ряда провалов РФ в Украине объявил в России частичную мобилизацию, однако повестки начали получать не только люди, которые находились в запасе. Мужчины начали массово покидать Россию.

В октябре стало известно, что в российском Забайкальском крае нескольких мобилизованных вернули домой, поскольку они с утра до вечера были "синие".

Стоит отметить, что на Донецком направлении были ожесточенные бои, и оккупанты из-за больших потерь в захваченном Донецке мобилизовали десятки женщин.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 декабря в Украине уже ликвидированы около 95 260 противников и много вражеской техники, в частности, 5 930 боевых бронированных машин.

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