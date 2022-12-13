На одном из военных полигонов в Российской Федерации большинство тех, кто проходит подготовку, - "аватары".
Люди теряют оружие и каски, рассказал сержант с российского полигона во время разговора с сыном, который воюет в Украине на Донецком направлении, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram и опубликовало перехват беседы оккупантов.
Перехват разговора оккупантов:
Захватчик с Донецкого направления: "Отпусков по поводу ничего не говорят?".
Сержант оккупантов: "Нам вообще них*я не говорят, …потому что у нас 60% - аватары ходят. На полигоне теряют автоматы, каски и магазины…".
Мобилизация в России 2022 - что нужно знать
21 сентября российский президент после ряда провалов РФ в Украине объявил в России частичную мобилизацию, однако повестки начали получать не только люди, которые находились в запасе. Мужчины начали массово покидать Россию.
В октябре стало известно, что в российском Забайкальском крае нескольких мобилизованных вернули домой, поскольку они с утра до вечера были "синие".
Стоит отметить, что на Донецком направлении были ожесточенные бои, и оккупанты из-за больших потерь в захваченном Донецке мобилизовали десятки женщин.
Справка УНИАН. По состоянию на 13 декабря в Украине уже ликвидированы около 95 260 противников и много вражеской техники, в частности, 5 930 боевых бронированных машин.