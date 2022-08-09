Сначала рупоры Кремля обитали, а затем начали распространять методичку "потерь нет".

Взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки (Крым) спровоцировали настоящую истерику среди российских пропагандистов. Однако риторика кремлевских рупоров меняется очень внезапно.

УНИАН собрал самые интересные реакции роспропаганды.

В стороне от взрывов в Крыму не осталась топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева. Сначала она поделилась кадрами пожара на месте взрыва, а затем добавила короткий комментарий.

"Что-то уже совсем перебор", - написала она.

Потом Скабєєва, очевидно, вспомнила, на кого работает и опубликовала информацию от Минобороны РФ о том, что "пострадавших нет", да и ударов ВСУ по аэродрому якобы не было сдетонировали несколько авиабоеприпасов, техника не повреждена.

Возмущена и другая топ-пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Еще раз. Красная линия, где ты?", - написала она.

Через несколько минут Симоньян заявила, что "прилетов" якобы не было, зато была диверсия.

Еще через несколько минут возмущение сменилось на тотальный позитив. Симоньян ознакомилась с новой методичкой и принялась успокаивать крымчан и туристов и уверять, что им можно возвращаться на пляж.

А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировали несколько боеприпасов. Никто не пострадал. Техника тоже цела. Никаких "прилетов" не было. Укрпропаганда может засунуть себе свою 300-километровую дальность в свои безразмерные г*вномети. А мы выдыхаем и идем на пляж", - добавила Симоньян.

Другой одиозный рупор Кремля Владимир Соловьев воздержался от эмоциональных комментариев. Он показал несколько видео из Крыма, а затем пошел по пути ретрансляции методичек по взрывам.

Пропагандистский Telegram-канал "Архангел спецназа" отреагировал на взрывы вполне предсказуемо, нахваливая российскую ПВО.

"Прилетов" не было. В Крыму стоит мощное ПВО. Никаких 9 ракет не было, сообщили нам морпехи из Крыма и некоторые подписчики", - говорится в сообщении.

Эта самоуверенная версия понравилась роспропаганде, поэтому ее активно продвигают кремлевские рупоры, в том числе и Соловьев.

Юрий Котенок, называющий себя российским военкором, крайне удивил реакцией на взрывы в Крыму. Сначала он опубликовал серию публикаций о том, что ВСУ ударили по аэродрому оружием образца НАТО. Взрывы были настолько мощными, что дрожали окна в домах в радиусе 20 км от места происшествия. К аэродрому летит санавиация и едут скорые.

Однако впоследствии он начал уверять, что все под контролем, пострадавших нет.

Другие российские военкоры" только распространяют заявления Минобороны РФ о "потерь нет" и "прилетов не было".

Напомним, российские оккупанты захватили украинский Крым весной 2014 года и превратили полуостров в огромную военную базу. Киев и ряд стран Запада не признали аннексию Крыма Россией законной.

Ранним утром 24 февраля текущего года противники совершили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории полуострова и захватили часть востока и юга нашей страны.

Киев давал достойный отпор противникам и утверждал, что собирается вернуть под свой контроль все захваченные противником земли, в том числе - Крым.

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