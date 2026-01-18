Куда переместить 1 спичку, чтобы равенство стало правильным: увлекательная головоломка

Проверьте, насколько вы способны мыслить аналитически.

В сети стала популярной сложная и одновременно увлекательная головоломка со спичками, которая заставляет сильно напрячь внимание. Задача рассчитана на людей с высокой концентрацией и интересом к логическим задачам: нужно понять, какую спичку и куда следует переместить, чтобы получить правильный ответ.

Эту головоломку опубликовали в TikTok-аккаунте, который регулярно делится загадками и тестами на сообразительность. Многих пользователей она сбила с толку, ведь на первый взгляд решение кажется неочевидным. Впрочем, если сосредоточиться и не спешить, найти правильный ответ вполне реально.

Перед вами неправильное равенство: 17 – 2 = 18. Оно составлено из 22 спичек. Задача состоит в том, чтобы переместить только одну спичку и превратить пример в логически правильный. Сразу предупреждаем: возможных решений может быть несколько, но в материале приводим только один вариант.

Итак, попробуйте найти спичку, которая оказалась не на своем месте. Не расстраивайтесь, если не удалось найти ответ: сам процесс решения не менее ценен, чем результат.

Смогли ли вы справиться с задачей? Если да – вы молодец: можете гордиться своим аналитическим мышлением. Если нет – не стоит расстраиваться, ответ приводим ниже.

Решение головоломки таково: нужно убрать нижнюю левую спичку из цифры 8 и добавить ее к знаку "минус", превратив его в "плюс". В результате цифра 8 превратится в 9, а пример изменится на правильный: 17 + 2 = 19.

