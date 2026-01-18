WSJ раскрыло, почему молодые немцы не хотят идти служить в армию

Германии нужно 60 000–70 000 новых рекрутов в год для покрытия потребностей, считают аналитики.

Германия с целью перевооружения пытается увеличить количество военного набора, однако сталкивается с проблемами, поскольку молодежь задает вопрос: "Что я от этого получу?". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Европа начала наращивать военные расходы и готовиться к возможной войне с РФ. На фоне этого Германия и Франция пытаются убедить молодежь подумать о службе в армии.

В частности, Берлин ввел новую военную службу - сначала на добровольной основе. 700 тысяч мужчин и женщин 2008 года рождения начали получать анкеты о физической подготовке и готовности служить. Отвечать обязаны только мужчины. Они должны явиться на медицинское обследование, независимо от того, хотят они идти в вооруженные силы или нет.

Видео дня

На фоне этого в стране прошли массовые протесты с участием демонстрантов школьного возраста. Протестующие спрашивают, почему они должны жертвовать собой ради государства, которое четверть федерального бюджета направляет на выплату пенсий пожилым людям.

Журналисты отметили, что на фоне этого в рекрутинговых центрах ВС Германии снег и холодная погода были не единственной причиной низкой посещаемости.

"В демократии ты делаешь что-то для государства и получаешь что-то взамен", - сказал 25-летний студент и репетитор по математике Бенедикт Захер, который проходил мимо центра. Он добавил: его ученики "считают, что не получают ничего от государства, и в результате становятся более эгоистичными, что вполне справедливо".

Германия поставила перед собой довольно скромные цели. Издание со ссылкой на письмо министра обороны Бориса Писториуса рассказало, что цель на этот год - набрать 20 000 новых военнослужащих. Тогда как министерство хочет привлечь еще 13 500 солдат вне военной службы.

Впрочем, этого недостаточно. Аналитики считают, что для достижения цели увеличения численности войск с 184 000 до примерно 260 000 Германия должна привлекать 60 000–70 000 новых рекрутов в год.

Опрос общественного мнения поддержал политику перевооружения среди всех возрастных групп. Однако количество респондентов, заявивших о готовности служить в армии, стало самым низким с начала исследования в 2020 году.

"Многие молодые люди никогда не задумывались о войске как о работодателе... Теперь им придется это сделать", – сказал социолог Центра военной истории и социальных наук Бундесвера Мартин Эльбе.

Журналисты пишут, что молодежь является ключевой в этом вопросе не только из-за физической подготовки и возможностей, но и потому, что Бундесвер не имеет возможности связаться со многими из 930 000 резервистов, которые теоретически могут быть мобилизованы, поскольку законы о защите данных не позволяют ему запрашивать личные данные граждан для этой цели.

Перевооружение Европы: важные новости

В октябре 2025 года Bloomberg сообщал, что ЕС планирует запустить совместные проекты в области беспилотников и противовоздушной обороны в ближайшие месяцы в рамках амбициозного пятилетнего плана по перевооружению континента и сдерживанию России. Отмечается, что к 2027 году уровень оборонных закупок стран ЕС должен вырасти вдвое.

Между тем Financial Times отметило, что Европе для оперативной переброски сил на восточные границы понадобится не менее 45 дней. Причина в слабой инфраструктуре, несовместимых железнодорожных системах в разных странах и медленной бюрократии.

Вас также могут заинтересовать новости: