Агрессор все равно объявил о планах запустить движение легковых автомобилей по мосту.

После утреннего "инцидента" один пролет автодорожной части Крымского моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению, а второй – поврежден, признал вице-премьер-министр Российской Федерации Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на объекте.

"По итогу осмотра опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение (по направлению в Тамань) разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет, в направлении Керчи, поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре. Строители-проектировщики проводят обследование полноценное, работают водолазы. По первым предварительным осмотрам водолазов повреждения опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего", – сказал Хуснуллин.

"Если все (работы по восстановлению освещения моста и прочее – УНИАН) пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины на 3 тонны тестовые, потом на 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины", – добавил он.

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Примечательно, что российские Telegram-каналы накануне со ссылкой на источники в правительстве утверждали, что Крымский мост восстановят за две-три недели.

ЧП на Крымском мосту - что нужно знать

Рано утром 17 июля стало известно, что был обрушен один из пролетов моста через Керченский пролив, построенного оккупантами для обеспечения автомобильного и дорожного сообщения с временно оккупированным Крымом.

В течение дня появлялось великое множество версий произошедшего. Оккупанты заявляют о теракте и обвиняют Украину и обещают "ответ". Эксперты предполагают, что ударить по мосту мог используемый РФ иранский дрон "Шахед". Говорят и том, что за ударом стоит Украина, использовавшая с этой целью морские дроны с несколькими сотнями килограмм взрывчатки.

В Службе безопасности Украины заявили, что детали произошедшего не раскроют до окончания войны.

После инцидента движение по мосту было прекращено. Около 50 тысяч российских "туристов", попавших в Крым до подрыва, оказались заблокированными там.

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