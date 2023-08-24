Отмечается, что на борту находились даже близкие соратники "повара Путина".

Журналисты выяснили подробности о всех пассажирах, которые находились на борту самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, разбившегося в Тверской области Российской Федерации. Оказывается, двое из них - ближайшие соратники "повара Путина", а остальные числятся в списках "Вагнера".

Валерий Чекалов

По информации "Досье", он один из самых близких к Пригожину менеджеров "Конкорда" еще с 2000-х годов. Именно Чекалов занимался проектом, когда Пригожин захватывал рынок школьного питания в Москве.

Кроме того, он потом отвечал за контракты "Конкорда" с российской армией на поставки питания для военных. Также он курировал все "гражданские" проекты Пригожина за границей независимо от сферы деятельности. Именно Чекалов возглавлял АО "Нева" - учредителя ООО "Евро Полис", через которое проходили сирийские и африканские проекты.

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Дмитрий Уткин

Известный как "правая рука" Пригожина в ЧВК. Он занимался командованием и боевой подготовкой наемников. По информации журналистов, Уткин подписывал распоряжения рунами "зиг", а Пригожина называл "Хайль Петрович".

Евгений Макарян

Среди наемников Пригожина известен под позывным "Макар". В прошлом участковый, имеет звание младшего лейтенанта полиции. Занимался такими боевыми искусствами, как кудо и самбо, любил читать.

В составе ЧВК убивал с марта 2016 года. Входил в состав четвертого штурмового отряда в Сирии, который попал под обстрел авиации США под Хшамом в январе 2017 года, получил ранение левого бедра.

Сергей Пропустин

Известный под позывным "Кедр". До прихода в "Вагнер" принимал участие во второй чеченской войне. С марта 2015 года в составе ЧВК и воевал в роте Кирилла Тихоновича с позывным "Чукча", которую в 2016 году переименовали во второй разведывательно-штурмовой отряд. Именно отсюда Пригожин набирал себе личных охраников.

Александр Тотмин

Информации о нем журналистам удалось выяснить очень мало. Известно, что входил в состав ЧВК под позывным "Тот".

Николай Матусеев

Журналисты не нашли человека с таким именем в списках "Вагнера". В то же время в составе наемников был некий Николай Матусевич, который присоединился к ЧВК в январе 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - что известно

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, который принадлежал онвателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Всего на борту находились 10 человек, из них никто не выжил.

Спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы останки 10 человек, находившихся на борту, в том числе тело Пригожина.

Аналитики Иститута изучения войны считают, что главного "вагнеровца" приказал ликвидировать лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

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