Компания решила продать свой бизнес в РФ.

Американская компания по производству подъемного оборудования Otis, которая является крупнейшей в мире, приняла решение продать бизнес в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Otis продаст 100% доли бизнеса компании Ice Development.

"Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", - отмечается в заявлении.

Как ожидается, сделка будет закрыта в ближайшее время.

"Мы по-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в текущие усилия по оказанию помощи и гуманитарной помощи в Украине", - подчеркнули в Otis.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший производитель стиральных машин уходит с российского рынка.

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