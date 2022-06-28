Теперь россиянам больше не будут доступны стиральные машинки Indesit и Hotpoint.

Известная американская компания Whirlpool Corporation, которая производит стиральные машины и другую бытовую технику, уходит с российского рынка. Гиганту принадлежат торговые марки Indesit и Hotpoint.

Об этом сообщает российский "Интерфакс"

Отмечается, что Whirlpool Corporation продает все свои активы, которые есть на территории Российской Федерации. При этом турецкая компания Arcelik уже подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

Таким образом Arcelik получит в свое распоряжение производство в Липецке. Общая сумма контракта оценивается в 220 миллионов евро.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 26 мая из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

После этого об уходе с российского рынка объявила британская компания InterContinental Hotel Group (IHG), владеющая крупными сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, уходит из России.

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