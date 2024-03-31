О них вряд ли кто-то узнает, объявил пресс-секретарь правителя РФ.

Пресс-секретарь правителя России рассказал о болях Путина в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл".

Дмитрий Песков объявил россиянам, что диктатору тоже бывает тяжко. Путин пропускает человеческие трагедии через себя, объявил его представитель пропагандистскому журналисту Зарубину.

Песков считает, что не каждый россиянин способен понять, каково бремя Путина.

"Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами", - сказал он.

Отметим, что в России еще в начале "путинского" восхождения случилась серия терактов. В частности, и в Москве. Речь идет о событиях 90-х годов, к примеру, об операции "рязанский сахар" (в 1999 году ФСБ заложила в подвал многоэтажного дома в Рязани взрывчатку, но россиянам скормили историю, что там был сахар). Многие аналитики проводят аналогию между теми событиями и терактом в "Крокусе".

В Украине также говорят, что Россия могла сыскать выгоду на человеческих потерях с точки зрения пропаганды мобилизации.

Путин - звезда "шоу" о Крокусе

Ранее Песков также рассказывал Зарубин о том, как Путин ночь не спал, заслушивая доклады о ситуации в "Крокусе". Отметим, что на трагедии, случившейся 22 марта в Подмосковье, Россия париться едва не с первого дня.

Ранее на росТВ также крутили ролик о том, как Путин реагировал на ситуацию в "Крокусе", якобы "переживал" за людей. Соответствующим видео спамили в сети такие пропагандисты, как Симоньян, Скабеева и Соловьев.

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