13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

Украинский коллаборационист, который предал Родину во время захвата Россией Крыма, российский бизнесмен Владимир Константинов призвал россиян собирать средства на строительство нового крейсера "Москва".

Об этом он написал в Вконтакте.

Он заявил, что потопленный Украиной крейсер был "неотъемлемой связью Крыма с Россией", и что, мол, во времена "украинской оккупации" судно было сигналом того, что "Россия нас не бросила".

"Давайте сделаем этот символ вечным и неуязвимым... Мы уверены, что наше государство в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько нужно... (Однако) очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления государственной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик во всей стране. Давайте восстановим народный ракетный крейсер "Москва", - призвал бизнесмен-предатель.

В комментариях к сообщению кое-кто из российских пользователей отметил, что "государственные средства" тоже являются "народными средствами".

Уничтожение крейсера "Москва": что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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