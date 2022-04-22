Украинский коллаборационист, который предал Родину во время захвата Россией Крыма, российский бизнесмен Владимир Константинов призвал россиян собирать средства на строительство нового крейсера "Москва".
Об этом он написал в Вконтакте.
Он заявил, что потопленный Украиной крейсер был "неотъемлемой связью Крыма с Россией", и что, мол, во времена "украинской оккупации" судно было сигналом того, что "Россия нас не бросила".
"Давайте сделаем этот символ вечным и неуязвимым... Мы уверены, что наше государство в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько нужно... (Однако) очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления государственной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик во всей стране. Давайте восстановим народный ракетный крейсер "Москва", - призвал бизнесмен-предатель.
В комментариях к сообщению кое-кто из российских пользователей отметил, что "государственные средства" тоже являются "народными средствами".
Уничтожение крейсера "Москва": что известно
13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.
В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.
Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.
"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".
24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.