Россия признала потерю дорогостоящего крейсера в Черном море.

Подбитый Украиной ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что во время буксировки судна в порт назначения из-за повреждения корпуса корабль "потерял устойчивость".

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — пишет Минобороны.

Экипаж с крейсера ранее эвакуировали.

Авария на крейсере "Москва" возле Одессы: что известно

По информации украинского командования, крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами" Нептуна " в Черном море недалеко от Одессы.

В результате попадания на судне произошел пожар.

Минобороны РФ отрицает уничтожение корабля, однако признается в нанесенном вреде. Пентагон, в свою очередь, пока не установил обстоятельства возгорания на"Москве", хотя подтвердил по меньшей мере один взрыв на крейсере.

Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

По данным США, поврежденный корабль двигался в сторону Севастополя на ремонт.

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