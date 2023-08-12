Пропагандистку испугало усиление украинской армии ракетами.

На российском федеральном телеканале назвали возможные поставки Украине дальнобойных ракет Taurus "бурыми линиями".

Так в эфире "1 канала" российская пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала статью о том, что Берлин готов объявить о поставке крылатых ракет Taurus c дальностью полета более 500 километров.

"Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. Это уже не просто красная линия - это наша бурая-бурая линия", - заявила она.

Красные линии России

Выражение "красная линия" или "красная черта" используется в политике для обозначения предела терпения.

Российские политики с начала полномасштабого вторжения называли "красными линиями" поставки оружия Украине, угрожая другим странам, что они могут стать участниками войны.

После мятежа в России СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки больше не воспринимают слова Путина о "красных линиях" так серьезно, как ранее.

Ряд пропагандистов и провоенных каналов сами начали иронизировать на тему "красных линий", осуждая руководство страны за то, что за этими словами ничего не следует.

В начале года заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны НАТО перешли некоторые красные линии, но "наиболее красные" - еще нет.

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