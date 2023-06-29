Учитывая нестабильную ситуацию в России в издании предположили, что Украину могут принять в НАТО быстрее, чем многим кажется на первый взгляд.

Американские чиновники увидели во время мятежа Евгения Пригожина уязвимости авторитарного режима Владимира Путина.

Как пишет Politico, громкие заявления Путина о "красных линиях" являются блефом и теперь в Вашингтоне поняли это.

"Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов Путина для заключения соглашения с Пригожиным было избежание широкомасштабного насилия на территории России. Теперь на Западе легче будет приниматься решение о передаче Украине истребителей F-16. Они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта – так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято", - информирует издание.

Видео дня

Также отмечается, что на саммите НАТО в Литве 11-12 июля будет объявлено о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Запад более охотно будет предоставлять вооружение Украине, потому что бунт Пригожина доказал, что болтовня Путина о "красных линиях" - пуста. Учитывая нестабильную ситуацию в России в издании предположили, что Украину могут принять в НАТО быстрее, чем многим кажется на первый взгляд.

"Бунт" Пригожина пошатнул веру в режим Путина

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "абсолютно" ослаблен недолгим мятежом в минувшие выходные.

Журналист проанализировал речь Путина и сделал вывод, что российский диктатор вообще не понимает, как обуздать постигший его политический кризис.

Вас также могут заинтересовать новости: