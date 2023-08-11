Такое оружие имеет решающее значение, подчеркнули в МИД.

Если Украине предоставят дальнобойные ракеты Taurus и ЗРК ATACMS, то она будет использовать их только в рамках своих границ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter. Он призвал международных партнеров предоставить их украинскому войску как можно быстрее. "Ракеты дальнего действия имеют решающее значение. Именно поэтому" Таурус" и ЗРК ATACMS необходимы для успеха Украины", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что оба типа ракет будут использоваться украинской армией исключительно в пределах границ Украины. "Чем больше дальность полета ракеты, тем короче война", - добавил министр.

Видео дня

Дальнобойные ракеты для Украины: последние новости

Как известно, украинские власти неоднократно призывали Германию и Соединенные Штаты Америки передить на вооружение ВСУ ракеты Taurus и ATACMS.

В Германии, несмотря на призывы ряда политиков и экспертов, отказывались передать такие ракеты. В начале августа министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что "острой необходимости" в принятии такого решения пока нет.

На днях в СМИ появилась информация, что такое решение обсуждается с Вашингтоном. Однако позже другое издание это опровергло.

Соединенные Штаты также не готовы отправить Украине ATACMS. По данным The Washington Post, это связано с нехваткой собственных запасов и мнением о том, что украинская армия не нуждается в таком оружии.

Вас также могут заинтересовать новости: