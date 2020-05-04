В России пострадавшим от коронавируса будут раздавать поросят и телят в качестве "поддержки"

Для получения такой "помощи" гражданам нужно подтвердить, что они пострадали от пандемии коронавируса.

В Курганской области РФ местные власти пообещали раздать семенной картофель, двух поросят или теленка жителям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, а также малоимущим.

Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков, пишет "Настоящее время".

"С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия", – заявил губернатор.

Читайте такжеСкорая выезжала трижды: москвичи на самоизоляции начали устраивать секс-эксперименты

По его словам, для получения помощи гражданам нужно будет подтвердить, что они пострадали от эпидемии коронавируса и мер, которые российские власти предприняли из-за эпидемии, например, доказать, что их бизнес был закрыт или лишился заказов. Точные списки нуждающихся будут формироваться в органах соцзащиты по месту проживания.

Как отмечает СМИ, Курганская область – один из экономически неблагополучных регионов России, по уровню среднедушевого денежного дохода регион занимает 76-е место в России из 85 субъектов. В регионе за все время эпидемии было обнаружено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.​

Читайте также: