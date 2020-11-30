Оставить себе найденный клад они опасались по идейным соображениям.

Семья из Сызрани нашла в недавно купленной квартире клад и закопала его.

Читайте такжеРоссиянин случайно поджег себя в лифте и едва не погиб (видео 18+)Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.

Во время ремонта они обнаружили под старым линолеумом в коридоре монеты и пачку купюр.

"До нас в квартиру долгое время сдавали. Кто оставил деньги - неизвестно. Но это явно не была заначка. Найденное больше напоминает денежный талисман - монеты разного номинала и пачка. Навскидку, около пяти тысяч разными купюрами", - рассказали хозяева жилья.

По их словам, находка ввела их в замешательство - оставлять себе найденный клад они опасаются по идейным соображениям.

"Мы не фанаты магии, но вдруг здесь проводили какие ритуалы. Мы с этим связываться не хотим. Поэтому решили, что раз эти деньги не наши - лучше от них избавимся. Клад закопаем в землю", - рассказали они.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН