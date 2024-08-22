При этом российский чиновник не уточнил, сколько всего людей находилось на борту уничтоженного парома.

Спасены четыре члена экипажа железнодорожного парома с топливом, затонувшего в российском порту "Кавказ".

По данным губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева, моряки с "Конро Трейдер" оказались за бортом. "Сейчас главная задача - спасти остальных людей из команды парома и принять меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - написал о планах Кондратьев в телеграм-канале.

При этом российский чиновник не уточнил, сколько всего людей находилось на борту уничтоженного парома. Однако ранее сообщилось, что в момент удара на судне были пять человек и о их судьбе ничего не известно.

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Удар по российскому порту "Кавказ"

22 августа в оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу. Одновременно с этим на Кубани появился столб дыма. Крымские паблики писали, что пожар мог возникнуть в районе порта "Кавказ" на Таманском полуострове.

Позже российские власти подтвердили атаку на порт "Кавказ" и сообщили о попадании по парому "Конро Трейдер", который на момент удара был загружен цистернами с топливом. По некоторым данным во время удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Для тушения парома в порту "Кавказ" привлекли пожарный поезд.

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