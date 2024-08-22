Сообщается, что он был загружен цистернами с топливом.

Днем в четверг, 22 августа, в оккупированном россиянами Крыму объявили о ракетной опасности из-за угрозы атак.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", в воинских частях Севастополя включили воздушную тревогу. Они публикуют фотографию столба дыма на Кубани, который можно увидеть через пролив. По данным подписчиков паблика, пожар мог начаться в районе порта "Кавказ" на Таманском полуострове.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.

Обновлено в 17:30: В оперативном штабе Кубани подтвердили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.

Обновлено в 17:07: "Крымский ветер" со ссылкой на источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" нанесли удар по парому "Акватрейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом.

Удары по порту Кавказ

Как сообщал УНИАН, в конце мая Украине удалось поразить паромную переправу и нефтяной терминал порта в Краснодарском крае.

Уже в июле "Кавказ" снова оказался под ударом. Тогда украинские силы ударили по парому "Славянин", который был последним железнодорожным паромом оккупантов на Кубани.

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