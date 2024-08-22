Для тушения парома в порту "Кавказ" привлекли пожарный поезд.

Российские власти подтвердили атаку на порт "Кавказ". Горел паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, об этом заявил глава Темрюкского района Кубани. По его словам, во время удара на пароме было 30 цистерн с топливом.

Кроме того, в момент атаки на судне находилось 5 человек, их судьба пока неизвестна, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы. Для тушения парома в порту "Кавказ" привлекли пожарный поезд.

Как пишет "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на оперативный штаб Кубани, поврежденный паром затонул в порту "Кавказ".

Удар по порту "Кавказ" - что известно

Как сообщал УНИАН, днем в четверг, 22 августа, в оккупированном россиянами Крыму объявили о ракетной опасности из-за угрозы атак. В воинских частях Севастополя включили воздушную тревогу.

В то же время на Кубани был виден столб дыма. Крымские паблики писали, что пожар мог начаться в районе порта "Кавказ" на Таманском полуострове.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.

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