Путинские военные выкладывают в сеть видео, чтобы показать, в каких условиях им приходится ехать.

В России мобилизованных отправили на фронт в Луганскую область, как скот, — в товарных вагонах. Конечно же, там нет ни света, ни тепла. "Мобики" едут из Иркутска, утверждает Телеграмм-канал "Сеятель ветра". Он опубликовал фото и видео со свежим российским "пушечным мясом".

Судя по комментариям самих новомобилизованных, они и сами не в восторге от условий, в которых им приходится ехать:

"Видео для потомков. Вот так на войну люди собираются, вот это такой туалет, вот это бочка с водой, куча барахла, которое непонятно куда складывать. Холодно и темно, ни света, ничего! Еб*ная армия".

В кадрах видно, что деревянных вагонах нет отопления, вместо туалета - прорубленная в полу дырка. Все гнилое, грязное и промерзшее. На секундочку, сейчас в России температура воздуха упала ниже 20 градусов.

Мобилизация в России

Несмотря на заявления в Кремле, что мобилизацию в России "свернули", переброска путинских военных на украинский фронт не прекращается.

Представитель украинской разведки Андрей Черняк заявил, что российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. Проектом указа предусмотрено, что на этот раз мобилизация также будет проходить в Москве и Петербурге.

Военный эксперт Александр Коваленко заявляет, что в ответ на новую волну мобилизации в РФ международные партнеры Украины должны будут предоставить еще больше вооружения.

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