Александр Коваленко не считает, что новый призыв в РФ нужно называть новой волной мобилизации.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какой будет реакция Украины на новую волну мобилизации в РФ, которая может скоро начаться.

"Реакция Украины должна быть, и, в принципе, она уже прозвучала от президента Украины Владимир Зеленского, что наши международные партнеры, конечно же, должны нам с этой проблемой помогать. То есть давать больше оружия, боеприпасов. Больше целей для уничтожения, поэтому и больше нужно всего", - сказал эекперт в интервью УНИАН.

Коваленко не считает, что новый призыв в РФ нужно называть новой волной мобилизации.

"Всеобщая мобилизация в России началась в сентябре, и ее назвали частичной. Точно так же, как войну они назвали какой-то там специальной военной операцией. Но какая СВО, если это война?! Они подменяют понятия. И точно так же они подменили понятие всеобщей мобилизации. Они посчитали, что 300 человек может хватить? Началась мобилизация, собрали 300 тысяч в октябре – рекорд по уничтоженным оккупантам. В ноябре – новый рекорд. В декабре – новый рекорд. Три месяца подряд. Конечно же, это связано с теми факторами, что в зоне боевых действий появилось большое количество непрофессиональных, необученных, некачественных военнослужащих, которые не знают, как себя вести в боевых действиях, и при этом не имеют полной комплектации подразделений по технике и по вооружению. За три месяца они потеряли больше 47 тысяч личного состава. С учетом раненых, которых обычно умножают на коэффициент, с начала мобилизации они потеряли 150 тысяч личного состава, 50% мобилизованных", - сказал он.

Ковеленко уверен, что где-то к концу февраля будут уничтожены суммарно-условно все частично мобилизованные.

"В месяц им нужно до 50 тысяч личного состава с учетом потерь и до 50 тысяч с учетом компенсации этих потерь. То есть в месяц у них должно быть обновление ресурса в зоне боевых действий в 100 тысяч. И это чтобы просто быть на одном месте, стоять, не двигаться. Можно двигаться, но "отрицательно" – назад. Исходя из этого, сколько им нужно ресурса, чтобы имитировать наступление, чтобы выйти за пределы вот этих показателей? 200-250 тысяч? Возможно. В таком случае им нужно 2-2,5 миллиона мобилизованных в течение года. Потянут? Они 300 тысяч не смогли потянуть. Чем они их вооружат? Кувалдами Пригожина? Возможно. Но с учетом того, что у нас всего один пакет HIMARS уничтожает БТГ за считанные минуты, скажем так… дисбаланс очевиден". - добавил он.

Новая волна мобилизации в России: подробности

В конце декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

5 января в Генштабе ВСУ сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. Проектом указа предусмотрено, что на этот раз мобилизация также будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге.