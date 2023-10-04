Бывший гражданин Украины отметился результативной "провокацией" перед ФСБ РФ.

Бывший гражданин Украины, проживающий на территории РФ в Камчатке, отметился наглядной демонстрацией того, как лего избавиться от паспорта Российской Федерации.

Региональное управление ФСБ России лишило его гражданства за "призывы к насильственным действиям" в социальных сетях. Пропагандисткие росСМИ отмечают, что экс-украинец призывал в социальной сети "ВКонтакте" расстреливать, убивать и сжигать россиян.

Спецслужба РФ уличила за ним соответствующие публикации с июня 2020 года по февраль 2022 года.

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Он получил паспорт РФ в марте 2014 года, предварительно отказавшись от украинского гражданства. Но теперь соответствующее решение отменили.

"В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - заявляют РИА Новости.

Отмечается, что ФСБ РФ не раскрыла имя "наказанного" жителя Камчатки. Суд РФ уже засудил его на 4 года отбывания срока в колонии общего режима за "оправдание и пропаганду терроризма".

МВД РФ готовит ловушки для тех, кто хочет отказаться от гражданства

Ранее стало известно, что МВД РФ подготовило ловушки для россиян, которые хотят избавиться от причастности к России, отказавшись от гражданства и паспорта.

Речь идет о правках в закон, которыми РФ сможет как "отменять" решения о предоставлении российского гражданства, как это случилось на примере с жителем Камчатки, так и возобновлять гражданство для лиц, ранее от него отказавшихся. Таким образом бывшие граждане РФ вновь смогут считаться "россиянами", а следовательно, на них будут распространяться законы России, включительно с нормами Уголовного Кодекса.

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