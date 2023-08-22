Отказаться российского от гражданства будет сложнее в связи с ужесточением проверок.

Министерство внутренних дел РФ готовит "сюрприз" для тех, кто собрался отказаться от российского паспорта, то есть от гражданства страны-агрессора.

Там планируют ужесточить проверки, связанные с процедурой. Поэтому в случае выявления каких-либо нарушений лица, отказавшиеся от гражданства России, все еще будут считаться "россиянами", пишут "Ведомости".

В частности, МВД РФ разработало два соответствующих приказа: первый касается организации проверки наличия гражданства РФ у тех, кто хочет от него отказаться, а второй - предполагает организацию проведения статистического и персонального учета лиц, которые хотят получить или "забыть" про российский паспорт.

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Предполагается, что на "чистоту" процедуры будут проверять даже тех, кто уже прекратил или получил гражданство. Учет коснется и россиян, которые находятся за границей. Сроки заключений по каждому "гражданину" будут храниться до 85 лет. Данные ежемесячно будет получать МВД для ведения статистики.

Как прокомментировал старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрыкин, он не исключает, что в довесок "нарушителям" будут предъявлять штрафы или другие виды ответственности за "нелегальное" приобретение или отказ от гражданства.

"Все "новые бывшие" граждане России, прекратившие гражданство России, могут быть проверены относительно чистоты процедуры, а также, возможно, неисполненных собственных обязательств перед Россией, которые в настоящий момент могут трактоваться несколько шире, чем раньше", - заявил он.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что его нормы вступят в силу от 26 октября 2023 года. Такие сроки реализации утвердила вице-премьер РФ Татьяна Голикова от 19 мая текущего года.

Предполагается, что в рамках новых правил МВД проверит личные данные о "бывших" и "новых" россиянах, включительно с уровнем образования, принадлежности к той или иной национальности, а также вероисповеданием.

Участие в этом примут подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, консульства и диппредставительства.

Оккупанты угрожают украинцам за отказ от паспорта РФ

Напомним, в Украине оккупанты также принудительно навязывают российские паспорта, запугивая население. Так, на временно оккупированных территориях агрессор издевается над украинцами, чтобы подтянуть собственную статистику выданных паспортов.

В Центре национального сопротивления сообщали, что украинцы не хотят по собственному желанию присоединяться к РФ. Поэтому оккупанты сажают их "в яму" и ждут, чтобы они воспылали любовью к России.

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