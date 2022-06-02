В январе-марте 2022-го импорт в страну ботулотоксинов, используемых для коррекции морщин, упал в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Российские бьюти-клиники столкнулись с дефицитом ботокса после того как американская биофармацевтическая компания AbbVie объявила о прекращении поставок в РФ продуктов, используемых в эстетической медицине.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Так, сообщается, что на смену AbbVie пришли средства от французского Ipsen (на него пришлось 73,8% всего импорта) и немецкого Merz, но их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы.

Проблем с запасами двух препаратов опрошенные руководители клиник пока не наблюдают, чего нельзя сказать про запасы ботокса от Allergan, принадлежащей AbbVie, "иссякающие запасы которого уже вызывают тревогу". В прошлом году на ботокс этого производителя пришлось 25,3% импорта.

Как пишет издание, в одной из крупных сетей клиник запасов ботокса осталось на три месяца.

Как УНИАН уже писал, почти 90% российских компаний страдают от санкций. Среди главных проблем выделяют: трудности доставки по импорту, кассовые разрывы, спад спроса и сломанная цепочка доставок.

Как сообщалось, Европейский Союз наконец одобрил нефтяное эмбарго. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года. Также антироссийская коалиция согласовала отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк".

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