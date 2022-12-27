Чеченец якобы погиб во время артиллерийского обстрела ВСУ.

В Сети появилась информация о ликвидации одного командиров чеченского СОБР из близкого окружения Рамзана Кадырова.

Как сообщил оппозиционный чеченский Телеграм-канал "NIYSO", в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины был ликвидирован Муса Адалаев - командир отряда СОБР "Терек".

"Адалаев Муса, как и другие кадыровские командиры, предпочитал находиться в тылу, но и там его, по воле Всевышнего, настигла смерть. В результате этого обстрела ВСУ также были убиты еще двое кадыровских работников, которые находились рядом с Адалаевым", - говорится в сообщении.

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"Кадыровцы" на войне против Украины

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них" хозяйничает " в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в оккупированном Симферополе задержан племянник Кадырова Хасан Ибрагимов, который был назначен "смотрящим" в Херсонской и Запорожской областях. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни.

По данным СМИ, "кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя. Они систематически избивают мужчин, домогаются женщин и грабят всех подряд.

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