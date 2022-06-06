Украинские воины ранили заместителя командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковника Межеда Уцмигова (позывной "Моджахед").
Об этом сегодня, 6 июня, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, Моджахеда ранили еще 2 июня в поселке Камышеваха Запорожской области благодаря успешному обстрелу со стороны ВСУ.
"Моджахед" с бойцами чеченского спецполка на момент ранения находился в засаде в одном из домов Камышевахи. Оккупанты устроили там огневую точку, чтобы прикрыть проход другой группы захватчиков.
Логово оккупантов накрыла украинская артиллерия. "Кадыровец" с подчиненными успел выбежать из дома, однако был ранен в ногу и получил контузию.
Полк полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова министерства внутренних дел в Чеченской Республике подчинен МВД России и дислоцируется в Грозном.
Как сообщал УНИАН, ранее в результате успешной атаки украинской артиллерии в захваченном оккупантами Лимане Донецкой области ликвидировали кого-то из верхушки РФ. Информация о ранении главаря боевиков "ДНР" Пушилина нуждается в уточнении.