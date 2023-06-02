Конфликт между бывшими ситуативными союзниками - кадыровцами и вагнеровцами - на днях вылился в публичную плоскость и вызвал большой интерес.

Дело в том, что недавно, после заявлений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что он выйдет из Бахмута, если ему не дадут достаточно оружия, глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что тогда он немедленно зайдет в Бахмут и все там решит. При этом, последний называл Пригожина "старшим братом". Однако сейчас, похоже, этой "иерархии" никто больше не придерживается.

Главным образом, ранее их объединяло то, что они совместно противостояли Шойгу и Герасимову - основной российской армии. И готовы были в дальнейшем сотрудничать во внутрироссийской борьбе "корпораций", ведь имеют соответствующий ресурс и амбиции. Эта "оппозиция" к военному истеблишменту Российской Федерации была довольно сумбурная и пестрая, но более-менее единая. Российские военные блогеры, тот же Гиркин, а также Кадыров или Пригожин - каждый со своей точки зрения, но в один голос - дискредитировали, валили клан Шойгу. Однако сейчас внутренний кризис в РФ начал углубляться, поэтому даже у таких ситуативных союзников начали появляться противоречия и определенные конфликты.

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Очевидно, что речь идет о России после Путина. И, кстати, эта "Россия после Путина" может произойти и во время пребывания Путина в Кремле. Поэтому очертания этой новой реальности проявляются все более четко, а автономизация различных групп хотя и происходит довольно стихийно, независимо от каких-то симпатий или информационных кампаний, но имеет определенную логику - соперничество является вполне закономерным.

На поле боя в Украине все проблемы между россиянами и чеченцами обострились

Формирование пропутинского большинства в РФ так или иначе происходило на фундаменте общественного консенсуса. Сначала это был чеченский консенсус, когда Путину удалось часть чеченской верхушки привлечь на свою сторону, и в обществе установился хрупкий мир. Потом появился крымский консенсус ... но на поле боя в Украине все проблемы, в частности между россиянами и чеченцами, которые годами замалчивались, обострились.

У русских к чеченцам, к кадыровцам, появилось много счетов. Ведь последним была отведена роль "жандармерии", зато реально воевать, сидеть в окопах и идти на штурмы пришлось вагнеровцам. Несправедливо?

При этом, стоит отметить, что процесс оформления этого конфликта происходит не только в публичной, но уже в идеологической плоскости. Об этом может свидетельствовать фигура Дмитрия Уткина (подполковника запаса российского спецназа, одного из первых командиров ЧВК, позывной "Вагнер"), который не часто появляется в СМИ, но сейчас вышел с жестким заявлением к кадыровцам, напомнив о своем опыте в чеченских войнах. Он, в отличие от Пригожина, является человеком с устойчивой/определенной идеологией. Это может существенно повлиять на позиционирование в публичном пространстве РФ самого Пригожина.

Напомню, что до сих пор главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин был известен в российском обществе как реальный человек, умеющий воевать и делающий реальные дела. То есть никакой политики и идеологии. Однако этого оказалось недостаточно для формирования как политической фигуры. Сейчас конфликт с Кадыровым и кадыровцами как явлением российской политики, так сказать, подталкивает Пригожина к позиционированию идеологическому.

Вряд ли в Кремле возьмутся подавлять конфликты вагнеровцев и кадыровцев

Думаю, что ему будет логично перейти в политическую нишу русского этнического национализма, что-то вроде "Россия для русских", и там искать себе сторонников. Эта ниша в РФ является достаточно вакантной. Ведь имперская идентичность после Крыма стала доминировать и русский этнический национализм оказался на маргинесе. Сейчас он может стать точкой возрождения идеологического противостояния в России…

Тот факт, что в РФ существует взаимная ненависть российских силовиков, армейцев и чеченцев, давно известен. Но раньше это микшировалось ресурсом легитимности самого Путина, который мог то с Шойгу лететь на охоту, то Кадырова у себя принимать. Эта легитимность давала Путину возможность балансировать. Но сейчас всем понятно, что Путин проиграл. Поэтому единственная опция, которая ему осталась-использовать противоречия, чтобы не дать объединиться всем против себя. Таким образом, вряд ли в Кремле возьмутся подавлять конфликты вагнеровцев и кадыровцев. Скорее, будут наблюдать, а в нужный момент куда-то подбрасывать дрова. Чтобы агрессивные слои пожирали друг друга, а не все вместе набросились на центральную власть.

Максим Розумный, доктор политических наук