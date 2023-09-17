Чрезмерная секретность порождает разнообразные слухи, отметил Невзоров.

В каком состоянии находится глава Чечни Рамзан Кадыров, в РФ тщательно скрывают, заявил российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров.

"Абсолютно все, что связано с Кадыровым и его здоровьем, секретится все сильнее и все агрессивнее", - отметил он.

Невзоров намекнул, что в сокрытии данной информации заинтересован лично кремлевский диктатор Путин: "В этой своеобразной персональной вселенной Путина растет и расширяется так называемая черная "кадыра".

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По словам оппозиционера, эта чрезмерная секретность приводит к порождению разнообразных слухов:

"Разумеется, это создает массу удивительных конспирологических теорий и рождает наиболее дикие фантазии населения".

Кадыров в коме - что сообщалось

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас в коме. По его словам, тот действительно находится в тяжелом состоянии.

"Есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии, и болезни, которые были, - обострились и стали причиной такого состояния", - отметил Юсов.

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