Кадыров назвал "опасными" чеченских чиновников, которые не подписались в соцсетях на госканал

"Это опасный для нас человек", - заявил Кадыров, комментируя осведомленность чиновников о жизни Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на выездном совещании в селе Хой Веденского района назвал "опасными" бюджетников, не подписанных на государственный телеканал "Грозный" в соцсетях.

Об этом сообщает "Настоящее время".

"Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине – какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают – он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в ютубе, вконтакте и других социальных сетях, то это опасный для нас человек", – заявил он.

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Как отмечается, неделю назад глава Чечни поручил чиновникам усилить борьбу с "идеологами экстремизма и западных ценностей". Источники в нескольких бюджетных структурах рассказали изданию "Кавказ.Реалии", что после этого заявления руководство потребовало от них быть активнее в соцсетях и чаще писать позитивные комментарии – особенно под негативными новостями о республике.

Как сообщал УНИАН, Кадыров считает, что Владимира Путина нужно пожизненно избрать президентом России.

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