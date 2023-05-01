Армия якобы будет спасать подавленные "демократами" народы.

Опальный глава Чечни Рамзан Кадыров отличился идеей создать собственную армию "для защиты угнетенных народов в своем мире".

Как заявил "пехотинец Путина" во время выступления в Российском университете спецназа 30 апреля, целью его собственной армии якобы станет защита народов, которых притесняют в мире.

"В последнее время я все чаще думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ограничивают те страны, которые называют себя самыми демократичными", - сказал Кадыров.

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"Дон-дон" уверен, что к его армии присоединятся "люди со всего мира и патриоты, готовые отдать жизнь ради порядка".

Последние заявления Кадырова

В последнее время Кадыров реже появляется на публике. Ходят слухи, что у него появились проблемы со здоровьем.

Недавно Кадыров объявил, что из украинского плена в Грозный вернулось 5 "кадыровцев", которые остались без боеприпасов. Однако встречаться с ними он отказался, поскольку считает, что "нет никаких причин оказаться в плену".

Перед этим Кадыров разгневался из-за решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что за депортацию украинских детей Путина якобы не судить надо, а выдвигать на Нобелевскую премию мира.

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