Опальный лидер Чечни заявил, что приказывает расстреливать всех, кто не выполняет законное требование остановить беспорядки.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров "отличился" советом для силовиков, как действовать в случае начала массовых беспорядков.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время совещания на фоне антисемитских погромов в Махачкале Кадыров заявил, что мятежников нужно немедленно задерживать. Но есть и другой вариант.

"Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона - четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - заявил Кадыров.

Антисемитские протесты в Махачкале

В Махачкале через местные чаты распространили информацию о том, что в аэропорту якобы должен приземлиться самолет с беженцами из израильского Тель-Авива. Поэтому местные жители устроили "митинг" и прорвались на территорию аэропорта, а затем и на взлетную полосу. По данным российского Министерства внутренних дел, пострадали около 20 человек, 60 человек арестовали. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти события, подчеркнул, что это не единичный случай, а распространенная в России культура ненависти к другим нациям.

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