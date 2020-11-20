Вместе с Кадыровым на стенах появились изображения Шейха Мансура, Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского.

В Чечне по поручению Рамзана Кадырова изображения супергероев Marvel в детском игровом центре заменили на Ахмата Кадырова и чеченцев, воевавших с Российской империей.

Читайте такжеКадыров назначил 21-летнюю дочь заместителем министра культуры ЧечниКак передает «Сноб», вместе с Кадыровым на стенах появились изображения первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура, а также военных деятелей Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского, воевавших с Российской империей.

Кадыров vs супергерои Marvel: предыстория

Раньше на стенах были нарисованы персонажи вселенной Marvel – Железный человек, Тор и Капитан Америка.

Кадыров, проверяя комплекс на готовность к сдаче, поручил местным чиновникам убрать эти изображения:

«Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют».

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Автор: УНИАН