Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей комиксов Marvel и заменить их чеченскими героями.
Читайте такжеКадыров заявил, что Навальный может обвинять в отравлении егоВидеозапись опубликована на его странице во ВКонтакте.
Так, стены в одном из зданий оформили рисунками с героями вселенной Marvel - Капитаном Америкой, Тором, Железным человеком. Кадыров назвал их «фантазиями» и потребовал убрать.
«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — передает слова Кадырова Lenta.ru.
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