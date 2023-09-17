Утром 17 сентября в российских СМИ начали появляться публикации со ссылкой на "источники", в которых утверждалось, что Рамзан Кадыров умер. Однако в Telegram-канале лидера Чечни, который, по слухам, находится в коме, в ответ опубликовали видео с якобы его прогулки под дождем на фоне хвойных деревьев и травы. В посте он отреагировал на "ложь в Интернете", не вдаваясь в подробности. Но позже о смерти Кадырова заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев…

Если слухи о смерти Кадырова вскоре подтвердятся, то эта ситуация уже станет звеном событий, в которых трудно не заметить определенной логики. Смерть (реальная или притворная) Пригожина, арест Гиркина, введение цензуры для "военкоров" составляют с гипотетической смертью Кадырова ту закономерность, которую трудно назвать иначе, чем "расправа над врагами". Это вполне в стиле мафиозной верхушки Российской Федерации.

Только дело в том, что это все - не враги Путина. Это все - враги Шойгу и возглавляемого им клана военных (плюс, предположительно, военно-промышленного комплекса (ВПК)).

Если смерть Кадырова правда, если Шойгу у всех на глазах расправляется со своими врагами, то либо он получил на это санкцию от "первого", либо действует без такой санкции. В обоих случаях, борьба кланов в российской власти выходит на тот уровень, когда государство окончательно превращается в фикцию.

Собственно, в данном случае речь идет не столько о наступлении, сколько о реванше. Сначала ФСБ откровенно подставила армейцев с планированием "специальной военной операции", сделав из них посмешище. Потом та самая ФСБ сделала Шойгу и Герасимова ничтожествами в глазах российского общества - руками Пригожина, Гиркина и других. Они переманили на свою сторону даже Суровикина и некоторых других армейских генералов…

Поэтому, Шойгу не оставалось ничего другого, как начать действовать. Жестко. Руками ГРУ, в том числе. А Кадыров... Ну, его военные РФ всегда ненавидели.

Что это значит для Украины? Как минимум, затягивание войны на неопределенный срок. Шойгу и Герасимову надо, чтобы поддержка армии в российском обществе сохранялась, а это возможно лишь на фоне "героических" военных действий. Плюс им надо, чтобы забылся позор первых месяцев войны. Плюс военные действия - это высокий уровень бюджетного финансирования (которое, скорее всего, и не поделили между собой Шойгу с Пригожиным).

Долгая война - это, конечно, плохо. Но каждый месяц войны углубляет экономическую, политическую и социальную пропасть, в которую падает РФ. А то, что Шойгу открыто расправляется со своими внутренними противниками а также открыто обнимается с одиозным руководителем КНДР, лишь подтверждает диагноз. Россию понесло.

Максим Розумный, доктор политических наук