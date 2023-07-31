Николай Патрушев продолжает распространять фейки о войне и об Украине.

В Российской Федерации выдали новую порцию бреда об украинских защитниках. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненых бойцов ВСУ используют, как биоматериал

"Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - цитирует Патрушева российское пропагандистское издание РИА-Новости.

При этом он не забыл и об украинском законе о трансплантации, который якобы был нужен, чтобы изымать органы без согласия для дальнейшей продажи. Конечно же, по мнению секретаря Совбеза России, главным злодеем является президент Украины Владимир Зеленский.

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Бред Патрушева - что раньше заявлял секретарь Совбеза РФ

19 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в причастности к убийству пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

По его словам, "террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией", целью которой является дестабилизация общественно-политической ситуации, подрыв конституционных устоев и суверенитета РФ.

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