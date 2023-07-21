По словам Михаила Шейтельмана, до удара по Крымскому мосту РФ собиралась за счет соглашения "реанимировать" источник отмывания средств семейства Патрушева, а также ФСБ.

До удара по Крымскому мосту РФ собиралась "выиграть" от зернового соглашения с Украиной, поставив ЕС условие по поводу "Россельхозбанка".

С 14 июня 2023 года это учреждение официально отключили от платежной системы SWIFT. Это поставило семейство секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которое контролирует "Россельхозбанк", в невыгодное положение. Так как источник, где ранее отмывала деньги часть верхушки властей РФ, а также ФСБ - заблокировали, отмечает политтехнолог Михаил Шейтельман в новом выпуске программы "Аргумент".

"Вся эта интрига продлевать или не продлевать сделку до истории с мостом звучала так: "Мы продлим - вы откроете SWIFT в Россельхозбанк". Это самое главное", - указал писатель.

По словам Шейтельмана, даже сейчас Кремль отрицает связь между разрывом сделки и происшествием в Крыму, чтобы сделать "обратный ход". Ранее об этом высказывался пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Газпром контролирует семья Путина, а этот (Россельхозбанк - УНИАН) - семья Патрушева. Поэтому это все условия Патрушева в "зерновой сделке", а не Российской Федерации. Нет такого игрока как РФ... Мы во время бунта убедились, что такой штуки, как российский государственный интерес, нет", - уверен политолог.

Также он обратил внимание на уступку генсека ООН Антониу Гуттериша, который, согласно информации Reuters, был согласен вернуть "дочку" "Россельхозбанка" к международной системе SWIFT.

"Гуттериша они наняли лоббистом "Россельхозбанка". Он ходил к западным странам, которые имеют возможность открыть SWIFT, со словами: "Откройте SWIFT Россельхозбанку". Это дело Гуттериша, он конкретный интересант в данном случае Российской Федерации. Поэтому он не закрывает эту дверь", - отметил он.

РФ угрожает перекрыть судоходство в Черном море из-за зерновой сделки

Отметим, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва разрывает зерновое соглашение с Украиной 17 июля.

В этот же день на временно оккупированном Крымском полуострове произошло ЧП - при неуточненных обстоятельствах был разрушен Крымский мост, там обрушился пролет. РФ заявила, что это случилось в рамках "теракта" со стороны Украины, однако в Киеве причастность ко взрывам отрицают. Взрывы на Крымском мосту комментировала СБУ.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может продолжить экспорт зерна без участия РФ, но с гарантиями безопасности от Турции и ООН. В ответ Кремль отметился угрозой о рисках в черноморской акватории для кораблей с зерном. По словам Пескова, Россия не гарантирует безопасность вод с учетом, что рядом происходят боевые действия.

Сегодня Минобороны Украины объявило, что государство закрывает для кораблей Северо-восточную часть моря и Керчь-Еникальский пролив из-за российской угрозы судоходству: "Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство", - отметило ведомство.

Запрет начинает действовать с 00:00 21 июля 2023 года: с этого момента Украина может рассматривать все судна, следующие в акватории Черного моря в направлении портов РФ или портов Украины во временно оккупированных территориях, как военную угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: