По крайней мере три вертолета Ми-8 могли использоваться в войне на стороне Украины.

Из России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году были вывезены 59 самолетов и вертолетов, часть бортов потом использовались в войне на стороне Украины.

Как пишет российское издание "Известия", ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов в период с марта 2022 года по июнь 2023-го. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж, восемь из них были реализованы в "недружественные страны".

При этом, как сообщают источники издания, три вертолета Ми-8 впоследствии принимали участие в войне на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, скрывая информацию о своих перемещениях.

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Как пишет издание, именно эта история привела к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, который руководил Росавиацией в течение 14 лет.

Российская авиация в войне

Ранее аналитики отмечали, что российская военная авиация так и не смогла выполнить свою главную задачу в войне против Украины – получить господство в воздухе, но понесла тяжелые потери.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 40% ударных вертолетов Ка-52, а также значительную часть своих Ми-35 и Ми-28. Парк вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 сократился по крайней мере на 20%.

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