В России размечтались, что теперь они во главе "борьбы с нацизмом".

Российская политическая верхушка решила отказаться от продвижения идеологии "русского мира". Взамен Россию решили подавать как борца с мировым нацизмом.

Об этом говорится в зв ити Института изучение войны ( ISW), ставка на " русский мир" плохо согласуется с полиэтническим составом России. Кроме того, Кремль активнее пытается выставить Россию главным деятелем в "мировом большинстве", которое он определил как "цивилизационное и культурное сообщество, объективно пр отыстоит" Западу.

При этом многие страны из этого "мирового большинства", вероятно, не желают участвовать в построении "русского мира", а вот бороться с нацизмом - да.

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Аналитики ISW убеждены, что Кремль может называть любого предполагаемого противника а, возможно, и весь Запад нацистами или их последователями. Диктатор Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда акцентировал, что в Украине Россия борется именно с "нацистами".

В ISW отмечают, что Путин давно пытался создать для России идеологию, которую он мог бы использовать, чтобы поддерживать геополитическое противостояние с Западом. Похоже, идеология "России - борца с нацизмом" подходит для этой цели лучше всего.

Война в Украине - когда Путин уберется из Украины

CNN недавно написал, что война в Украине продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан считает, что война между Россией и Украиной продлится еще долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году.

Newsweek написал, что РФ не остановится, даже если Путин умрет.

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