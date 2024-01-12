Представитель НАТО заявил, что пока не видит ни в одной из сторон военной способности одержать победу.

Война между Россией и Украиной будет длиться ещё долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в пятницу вечером во время шоу на румынском телеканале Digi24.

Он отметил, что "возможно, мы были слишком полны энтузиазма и оптимизма в начале украинского наступления прошлой весной" и призвал "готовиться к затяжной войне".

"Мой призыв - готовиться к долгой войне, она продлится. Этого не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий. Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, первоначально оккупированной россиянами. Это не мелочь", - сказал Джоанэ.

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Он также заявил, что "ни при каких обстоятельствах мы не сможем смириться с возвращением россии к границе с Румынией".

"Я призываю не переходить на другую сторону преувеличенного пессимизма, потому что у Украины достаточно ресурсов, чтобы продожить эту войну и добиться успеха. Никакого риска, как в сегодняшней ситуации, нет, с российскими военными ресурсами, с российским военным производством, с режимом работы РФ", - добавил он.

Война в Украине - прогнозы

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак считает, что надо готовиться, что война в Украине против России будет долгой, но украинское государство победит. Он отметил, что во время войны бывают неудачи.

"Но мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война", - подчеркнул он. По его словам, сегодняшний день больше похож на 1942 год.

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