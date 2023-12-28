Эксперты считают, что ни одна из сторон не откажется от указанных ранее целей.

Украина и Россия в противостоянии придерживаются максималистских целей, которые исключают переговоры по прекращение войны в следующем году. Вполне вероятно, что боевые действия продлятся до 2025 года, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов.

"Даже если Путин (президент РФ Владимир Путин, – ред.) умрет, я думаю, что есть лишь мизерный шанс, что Россия отступит от войны, потому что она уже вложила так много своего национального имиджа в победу", – заявила профессор коммуникаций в Фордхэмском университете Бет Кнобель.

В то же время профессор Уэслианского университета в Мидлтауне Питер Ратленд указал изданию, что даже неудачное контрнаступление Украины не приведет к началу серьезных мирных переговоров в следующем году.

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"Цели России не ограничиваются удержанием оккупированных территорий – они хотят видеть в Киеве покладистый политический режим, и они все еще верят, что это возможно. Как минимум, Путин собирается дождаться выборов в ноябре 2024 года, чтобы увидеть, вернется ли Дональд Трамп", – пояснил ученый.

Ситуация осложнена из-за неопределенности с помощью Украины на 2024 год. Профессор государственного управления в Университете Святого Сердца в Фэрфилде Исиль Акбулут Хок сказал Newsweek, что война может затянуться до 2025 года, и международная поддержка обеих сторон продолжит ее.

В Университете Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк считают, что президент США Джо Байден может попытаться усилить военную поддержку Киева весной 2024 года, используя победу Украины как часть своей президентской кампании.

"Как минимум, он предпринял бы необходимые шаги, чтобы предотвратить поражение Украины до первой недели ноября 2024 года. Однако убедить членов Республиканской партии, которые все больше сомневаются в вероятности поражения Путина, будет значительным вызовом", – сказал он в интервью Newsweek.

Журналисты указывают, что РФ сделала огромные ставки в войне против Украины, поэтому не будет ее прекращать путем переговоров, а ожидает победы. Об этом свидетельствует и рост расходов на оборону.

"К сожалению, существует вполне реальная вероятность того, что российско-украинская война продлится в 2024 году и, возможно, дальше", – добавил профессор истории в колледже Мередит Грегори Витарбо.

По словам украинско-американского журналиста и внештатного научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Марка Темницкого, задержки в 2023 году позволили России укрепить позиции на юге и востоке Украины, перегруппироваться и перестраховаться. Однако украинцы также готовы бороться.

"Если обстоятельства не изменятся, маловероятно, что война закончится в 2024 году. Несмотря на медленные успехи в 2023 году, моральный дух украинцев остается высоким. Большинство страны все еще верит, что они выиграют войну, и они не примут никакого другого результата, кроме полного вывода российских войск с украинских земель", – сказал Темницкий.

Перспективы на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что следующий – 2024-й военный год – будет отличаться от текущего года.

Глава Минобороны Финляндии Антти Гяккянен заявлял ,что "к сожалению, скорого завершения войны не предвидится". Чиновник отметил, что решается судьба не только украинского государства, но и всех стран-соседей РФ. Министр заявил, что "в Украине идет война за будущее всей Европы".

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