В краткосрочной перспективе Украина продержится и без оружия от США, но у России есть время на увеличение военного производства.

Война в Украине продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные американской разведки и мнения американских политиков.

Ранее Трамп уже делал заявление, что остановит войну в Украине в первый же день своего возвращения в Белый дом. Представитель Демократической партии Майк Куигли заявил CNN, что это можно понимать как планы Трампа позволить Путину сохранить уже захваченную территорию. Однако мало кто верит, что такие идеи Трампа действительно остановят войну.

"Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, представители разведки США и Запада считают, что война России в Украине, вероятно, продлится гораздо дольше", – пишет CNN.

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Оценки продолжительности войны различаются, но "практически все" эксперты предполагают, что будет еще по крайней мере два года борьбы. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.

Постоянная поддержка Западом Украины имеет решающее значение для продолжения борьбы, утверждают официальные лица США и Запада. Сотрудники разведки США не верят, что сокращение помощи окажет серьезное влияние на поле боя для Украины в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе отсутствие помощи США может позволить Москве восстановить темп наступления, увеличив собственное производство оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи, говорят информированные источники.

Ожидается, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году, сказал американский чиновник, — стратегия, на которой, вероятно, также сосредоточится Россия.

"Вот почему постоянная поддержка Запада так важна, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будет развиваться 2025 год и, возможно, дальше", — сказал он.

Представитель американских военных, дислоцированный в Европе, заявил CNN, что Украина сможет снова попытаться прорваться к Мелитополю не ранее, чем через два года. В текущем году ни одна из сторон не сможет осуществить крупный прорыв, считают официальные лица США и Запада.

Обе стороны "слишком истощены с точки зрения войск и оборудования, чтобы увидеть значительные шаги в 2024 году", - сказал собеседник канала.

Военные перспективы Украины

Как писал УНИАН, 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления. Financial Times отмечает, что задачей будет удержание оборонительных рубежей и нанесение воздушных ударов большой дальности. В теории это позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году, чтобы уже в 2025 году попытаться снова пойти в контрнаступление с большими шансами.

А тем временем Россия ведет свое мощное наступление на востоке, пытаясь захватить Авдеевку и неся большие потери. Однако пока продолжается этот штурм, российский Генштаб, вероятно, уже планирует другое большое наступление летом.

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