Православная россиянка говорит, что 16 лет соблюдала пост, но, увидев рекламу, не смогла сдержаться и пошла в McDonald’s.

В Москве православная россиянка подала в суд на McDonald’s из-за искушения во время поста.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам женщины, во время Великого поста, в апреле 2019 года, ей попался большой билборд, на котором были изображены Чизбургер и Чикен МакНаггетс.

В своем иске, который москвичка подала в Замоскворецкий суд, она сообщила, что на тот момент 16 лет соблюдала пост, но, увидев рекламу, не смогла сдержаться и пошла в McDonald’s.

Россиянка просит выплатить ей тысячу рублей за моральный ущерб.

Читайте такжеMcDonald's решил платить за собеседования по $50: люди не идут работать

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко