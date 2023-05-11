По версии суда, россиянка совершила "надругательство над телами умерших".

Приморский суд Санкт-Петербурга признал 61-летнюю россиянку Ирину Цыбаневу, которая оставила на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина записку с просьбой "забрать сына к себе", виновной.

Как пишет издание "Ротонда", прокурор запрашивал для 61-летней вдовы, матери двух взрослых детей и бабушки шести внуков, три года условно с испытательным сроком три года. Она признала вину частично, заявив, что оставляла записку на могиле родителей Путина, но не хотела проводить какую-либо политическую акцию.

За "надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической вражды" женщину приговорили к двум годам заключения с испытательным сроком в два года.

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Записка на могиле родителей Путина

Жительницу Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу российские силовики задержали в октябре 2022 года – через несколько дней после того, как она, по словам сына Максима, посещала Серафимовское кладбище. Именно на этом кладбище похоронены мать и отец российского диктатора – Владимир и Мария Путины.

Как стало известно, Цыбаневу оставила на их могиле записку, в которой говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти… Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

Задержанная не отрицала, что написала и оставила записку. В то же время она утверждала, что сделала это из-за страха, охватившего ее после прочтения новостей.

Сперва суд решил отправить ее под домашний арест, впоследствии меру ограничения сменили, назначив вместо этого запрет пользоваться интернетом и телефоном.

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